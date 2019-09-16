Ташкент, , 11:23 — REGNUM Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Йулдошев назначил прокурором Сурхандарьинской области Садриддина Турдиева, сообщает 16 сентября издание «Подробно.uz».

Ранее Турдиева возглавлял прокуратуру Ферганской области Узбекистана. В настоящее время его место занял старший советник юстиции Улугбек Косимов. До своего назначения он был прокурором Сурхандарьинской области.

Напомним, 20 июня Нигматилла Йулдошев был назначен генеральным прокурором Узбекистана. Ранее он занимал должность председателя Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

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