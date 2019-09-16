Кишинёв, , 11:23 — REGNUM Демпартия Молдавии, находившаяся у власти с 2016 по 2019 годы, намерена выдвинуть кандидатом в мэры Кишинева вице-председателя партии, депутата Владимира Чеботаря. Как передает ИА REGNUM, решение на этот счет уже принято, но официально Чеботаря планируют выдвинуть в ближайшие дни.

Решение, между тем, принято на фоне информации о том, что власти Молдавии планируют в ближайшие дня снять депутатский иммунитет с Чеботаря и арестовать его.

Молдавское издание NewsMaker пишет, что Чеботарь знает о подготовке ареста, но уверяет, что бежать из Молдавии не собирается. Сам Чеботарь заявил, что за всеми действиями против него стоит глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе. Отметим, что Нэстасе тоже станет кандидатом в мэры Кишинева — от блока ACUM.

Экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, единолично правивший Молдавией в течение трех лет, ранее покинул страну после того, как был отстранен от власти.