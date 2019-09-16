Чита, , 11:23 — REGNUM Забайкальский краевой суд признал бывшего кандидата в губернаторы края от регионального отделения «Партии Роста» Яну Шпак невиновной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

30 апреля 2019 года суд первой инстанции признал её виновной в мошенничестве и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

«Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда признала, что выводы суда первой инстанции не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, в связи с чем отменила приговор Центрального районного суда г. Читы, постановив новый — оправдательный», — отметили в пресс-службе.

Суд также признал право Шпак на реабилитацию.

Напомним, 8 сентября в Забайкальском крае прошли досрочные выборы губернатора региона. Как сообщало ИА REGNUM, с результатом 89,6% победу одержал врио главы Александр Осипов. Яна Шпак заняла последнее место, набрав 2,07% голосов избирателей.

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