Анкара, , 17:37 — REGNUM Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк заявил: «В рамках программы Tech-InvesTR начаты протокольные работы по созданию 5 фондов, открытых для пользования».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил: «По завершении протокольной части работ будут одновременно подписаны соглашения о взаимном участии с фондами Министерства финансов и соглашения о поддержке между Советом по научно-техническим исследованиям и университетскими структурами, которые вступят в фонды».

Министр добавил: «Совокупный инвестиционный потенциал 5 новых фондов, внедряемых в нашу экосистему, на первом этапе составит 106,76 млн долларов, а в последующем дойдет и до 187 млн долларов. При помощи этих финансовых ресурсов мы намерены в предстоящие 5 лет инвестировать в 148 находящихся на начальной стадии разработки технологий».