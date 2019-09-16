Тегеран, , 11:26 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Йемена, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

По словам президента, США поддерживают поставками вооружения Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), осуществляющих интервенцию в Йемен.

«Если мы хотим полной безопасности в регионе, вмешательства США должны прекратиться», — отметил Рухани, выступая в аэропорту Тегерана перед журналистами.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия. Эр-Рияд, в свою очередь, обвиняет Исламскую Республику в поддержке повстанцев.

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