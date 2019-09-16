Багдад, , 11:19 — REGNUM 15 сентября премьер-министр Ирака Адиль Абдель Махди заявил, что его страна не имеет никакого отношения к недавним атакам на саудовские НПЗ, добавив, что его территория не могла использоваться для этих целей. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Согласно Конституции Ирак обязывается предотвращать любые попытки использования своей территории для атак на соседние страны. Мы твердо придерживаемся нашей Конституции и не дадим никому ее нарушить», — пояснил иракский премьер-министр.

Ранее в СМИ появились предположения, что атаки на саудовскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру могли быть совершены с территории Ирака, где присутствуют проиранские военизированные группировки. Эта версия появилась несмотря на то, что ответственность за атаки взяли на себя хуситы-ополченцы из Йемена.

Напомним, что утром 14 сентября произошли беспрецедентные атаки на два ключевых нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, которые вызвали на них пожар и привели к временной остановке их работы.