Встреча 16 сентября в Анкаре президента России Владимира Путина с турецким и иранским лидерами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани проходит на фоне принципиально новой геополитической ситуации на Ближнем Востоке и послужит площадкой для выработки новых подходов к решению сирийских проблем. Об этом 16 сентября заявил шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Москва, , 11:18 — REGNUM «Встреча в Анкаре будет важной, актуальной, значимой. Она назревает, но повестка дня, которая сейчас озвучена, носит широкий расплывчатый характер», — заявил Тарасов.

«Стороны должны обозначить новые проблемы, угрозы, которые появились в регионе, и обозначить новые подходы. Я думаю, встреча в Анкаре будет носить промежуточный характер, стороны договорятся о продолжении диалога в этом формате», — продолжил он.

По его словам, альянс, сформировавшийся на сирийском направлении, носит исторически беспрецедентный характер. Между сторонами есть очень много общих проблем, которые они сообща решают, но есть и проблемы, которые вызывают новые противоречия.

«Лавров заявил, что война в Сирии закончена. Это значит, что военный фактор переходит на второй-третий план. Но об этом объявила только Россия — единственный участник Астанинского процесса. Тегеран молчит, Анкара молчит. Анкара решает свои локальные задачи в провинции Идлиб, создании зоны безопасности вместе с американцами. Иран сталкивается с атаками Израиля по своим позициям в Сирии — для них война не закончена. Но Москва считает, что война закончена», — пояснил Тарасов.

«Значит, Москва будет пытаться переориентировать переговоры в сторону политического урегулирования. Это организация конституционной комиссии, восстановление инфраструктуры, создание совместных фондов — переход к мирному строительству.», — подчеркнул он.

Другое новое обстоятельство, которое может приобрести глобальное значение заключается в активизации действий хуситов — 14 сентября их беспилотники совершили удар на два нефтяных завода в Саудовской Аравии.

«Он носит беспрецедентный характер. Стычки наблюдались и раньше, но они впервые обозначились уязвимость Саудовской Аравии. Саудовскую Аравию могут, в общем-то, вывести из игры», — отметил Тарасов.

«Традиционно утверждается, что за хуситами стоит Иран, но мне представляется, что хуситы начали самостоятельную игру с опорой на какую-то внешнюю силу, распознать которую ещё только придётся», — добавил он.