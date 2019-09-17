Дамаск, , 09:51 — REGNUM Высокопоставленный дипломат одной из ведущих европейских стран, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Запад не видит путей разрешения сирийского кризиса вплоть до 2021 года, когда в стране пройдут президентские выборы. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

«Дискуссии о политической ситуации в Сирии не привели к каким-либо значимым результатам, а Россия прилагает недостаточно усилий, для того чтобы повлиять на Башара Асада и убедить его изменить свой подход к управлению страной», — заявил дипломат изданию. Он также добавил, что попытки начать новую военную операцию в провинции Идлиб — последнем оплоте сирийской оппозиции — только обострят кризис и приведут к новому кровопролитию.

Также источник Ashark Al-Awsat в дипломатических кругах заявил, что в том случае, если Башар Асад решит участвовать в 2021 году в президентских выборах, окончательное решение сирийского кризиса отодвинется еще на неопределенный срок.