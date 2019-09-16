Киев, , 11:23 — REGNUM Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил «Газпрому» вместо транзита российского газа через «Северный поток» и «OPAL» более короткий путь через Украину. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Если «Газпром» желает продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через «OPAL», но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как Газпром получил монопольный доступ к «OPAL», — написал Андрей Коболев.

Он также назвал решение Европейского суда ограничить доступ российскому газовому концерну к «OPAL» защитой конкуренции.

Напомним, что «OPAL» является продолжением «Северного потока» на территории Германии. Через него российский газ поступает в сети ряда других европейских стран. 14 сентября «Газпром», выполняя требование Европейского суда, снизил объемы поставки через данный газопровод с 90 до 50%. При этом корпорация увеличила поставки через восточное ответвление «Северного потока» — «NEL».

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