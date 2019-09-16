Тирасполь, , 11:15 — REGNUM С 16 сентября чиновникам Молдавии больше не понадобится заранее подавать письменное уведомление для частных поездок в Приднестровье или транзита через его территорию. Об этом заявил вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Василий Шова, передает ИА REGNUM.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев уточнил, что речь идет именно о частных поездок. Никакой служебной или политической деятельности на территории ПМР молдавские должностные лица осуществлять не могут.

В свою очередь молдавская сторона взяла обязательство не создавать дискриминационных условий для передвижения всех без исключения должностных лиц Приднестровья по территории Молдавии.

Тем самым, по словам Игнатьева, Молдавия признает наличие такой категории, как должностные лица Приднестровья. Данные граждане будут находиться в Молдавии или пересекать границу соседнего государства без опасности применения к ним каких-либо форм дискриминации в виде задержаний на границе, досмотров, усиленных проверок в аэропорту и т.п.

Молдавия также обязалась в этой связи решить проблему уголовных дел, заведенных молдавскими властями на чиновников ПМР.

Игнатьев назвал новые взаимные договоренности «пилотным проектом». «Надеемся, что пилотный проект покажет свою эффективность и станет первым шагом к решению проблемы свободы передвижения и уголовных дел, а основные параметры договоренности удастся закрепить в рамках предстоящей встречи в формате «5+2», — подвел итог Игнатьев.