Копенгаген, , 12:38 — REGNUM Представители Датской народной партии в рамках своей новой климатической политики предлагают ввести «климатические знаки различия» для всех товаров в Дании с тем, чтобы потребитель мог определить, как производство того или иного продукта сказывается на природе, и сделать выбор.

Идею предложил представитель Датской народной партии по вопросам защиты окружающей среды Мортен Мессершмидт, добавив также, что потребителям и гражданам бывает сложно определить «вредность» товара для климата. Предложение поддержал профессор экономической психологии в Орхусском университете Джон Тёгерсен, заявивший, что введение таких знаков может серьезно повлиять на выбор потребителей, как это произошло после появления «экологической метки» в Дании — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Вместе с тем, профессор отметил сложность введения таких знаков, например, на товары пищевой промышленности, поскольку, по словам эксперта, влияние на климат конкретного товара зависит от многих факторов. Об этом же говорили представители бизнеса. Это, однако, не остановило Датскую народную партию: «Промышленники всегда против новых знаков на свои товары. Они против всего, что обременяет их деятельность дополнительными расходами», — заявил Мортен Мессершмидт.

Правительство Дании никак не прокомментировало предложение Датской народной партии.