Пекин, , 11:14 — REGNUM Обвинения США в адрес Ирана в том, что они причастны к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии являются безответственными, заявила 16 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

«Мы полагаем, что безответственно винить кого-либо без проведения должного расследования и получения его результатов», — заявила она на брифинге.

Чуньин добавила, что Китай выступает против любых действий, которые могут создать или усилить напряженность.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии произошли взрывы с последующим возгоранием. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы, которые ударили по НПЗ с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

Представитель хуситов назвал эту операцию крупнейшей на территории Саудовской Аравии и заявил, что подобные атаки будут продолжаться, пока власти королевства не прекратят военные действия в Йемене.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в атаках на НПЗ Саудовской Аравии, а также еще «почти сто нападений» причастны иранские власти.

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