Копенгаген, , 11:14 — REGNUM Правительство Дании намерено увеличить финансирование исследовательских проектов в сфере возобновляемых источников энергии на 150 млн долларов в 2020 году, что увеличит выделяемые в настоящее время на это средства в два раза. Предлагается включить эту сумму в качестве статьи расхода в государственный бюджет на 2020 год. По мнению правительства, такой шаг позволит достичь амбициозной цели: а именно сократить объемы выбросов парниковых газов к 2030 году на 70% по сравнению с 1990 годом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила: «Мы очень много внимания уделяем переходу на возобновляемые источники энергии. Мы видим, что в мире происходят существенные климатические изменения» — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Согласно данным министерства науки, технологий и инноваций Дании, объем вложений в исследования возобновляемых источников энергии сократился на 60 млн долларов в период с 2015 по 2019 года. Благодаря намерению нынешнего правительства, объем инвестиций в данную область может увеличиться до 300 млн долларов. Эти средства пойдут на общие исследования, однако датские власти подчеркивают, что стране требуются новые решения в сфере транспорта и сельского хозяйства.

Глава ведомства Ане Хальсбое Йёргенсен, вместо с тем, отметила, что правительство еще не знает, как достичь поставленной на 2030 год цели, и именно поэтому нужно больше исследований.