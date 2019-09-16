Тула, 16 сентября 2019, 11:10 — REGNUM Дмитрий Миляев назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Тулы с 17 сентября. Миляева в качестве первого заместителя главы администрации Тулы 16 сентября представил глава администрации Евгений Авилов.
Как сообщили «Тульские новости», к исполнению обязанностей главы администрации города Миляев приступит уже завтра, 17 сентября, сам Авилов уходит в отпуск.
Дмитрий Миляев до назначения занимал должность заместителя председателя правительства Тульской области — министра сельского хозяйства Тульской области. Евгений Авилов руководил администрацией Тулы с 2012 года. По итогам выборов в Тульскую городскую думу 8 сентября 2019 года Авилов получил мандат депутата.