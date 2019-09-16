Тула, , 11:10 — REGNUM Дмитрий Миляев назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Тулы с 17 сентября. Миляева в качестве первого заместителя главы администрации Тулы 16 сентября представил глава администрации Евгений Авилов.

«На эту должность он назначен 16 сентября распоряжением главы администрации города Тулы Евгения Авилова. На оперативном совещании Евгений Авилов представил его руководящему составу городской администрации», — сообщается на сайте мэрии Тулы.

Как сообщили «Тульские новости», к исполнению обязанностей главы администрации города Миляев приступит уже завтра, 17 сентября, сам Авилов уходит в отпуск.

Дмитрий Миляев до назначения занимал должность заместителя председателя правительства Тульской области — министра сельского хозяйства Тульской области. Евгений Авилов руководил администрацией Тулы с 2012 года. По итогам выборов в Тульскую городскую думу 8 сентября 2019 года Авилов получил мандат депутата.