Копенгаген, , 12:01 — REGNUM Председатель Датской народной партии (DF) Кристиан Туельсен Даль в ходе своего выступления на партийном съезде в Хернинге назвал четыре крупные ошибки, из-за которых партия потерпела поражение на парламентских выборах в Дании 2019 года.

Первой такой ошибкой, по словам главы DF, стало то, что после успешных выборов 2015 года представители Датской народной партии не стали бороться за министерские портфели. По заявлению Кристиана Даля, это было воспринято избирателями как неспособность Датской народной партии брать ответственность на правительственном уровне. Второй причиной поражения глава DF назвал увлечение формальными и символическими встречами, а не самой политикой. Затем, Даль рассказал о плохом взаимодействии партии со своими отделениями в регионах. Так, по словам председателя, члены партии слишком много времени тратили на то, чтобы достичь своих целей в Кристиансборге, но при этом результаты деятельности плохо доносились до избирателей, и это стало причиной потери голосов. Наконец, Кристиан Туельсен Даль заявил, что партия должна была более активно бороться против подписания Данией Марракешского соглашения 2018 года, которое вынудило датское руководство проводить более мягкую миграционную политику — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Датская народная партия потерпела крупное поражение на выборах в Фолькетинг в 2019 году, потеряв 21 мандат в парламенте и статус крупнейшей буржуазной партии Дании.