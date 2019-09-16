Асмэра, , 12:05 — REGNUM Президент Эритреи Исайяс Афеворки в сопровождении министра иностранных дел Османа Салеха прибыл с официальным двухдневным визитом в Судан по приглашению президента Суверенного совета Судана генерал-лейтенанта Абдул-Фаттаха аль-Бурхана. Руководители двух стран и их делегации провели свою первую встречу в Президентском дворце в Хартуме сразу после прибытия и обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс TesfaNews.

В ходе переговоров президент Эритреи заявил: «После суданской революции против ныне свергнутого режима президента Омара аль-Башира Эритрея была первой страной, заявивших о своей поддержке Хартуму на протяжении всего переходного периода. И мы будем продолжать это делать, пока мы можем это делать. Я восхищен тем, что прибыл в Судан, с которым Эритрея имеет очень давние и очень близкие отношения. Я рад, что руководство и народ Судана совершили такое историческое достижение и завершили эту болезненную главу в истории страны, которая длилась три десятилетия».

Афеворки отметил, что народ Эритреи никогда не забудет поддержку суданского народа в его 30-летней борьбе за независимость от Эфиопии.

Стороны выразили решимость восполнить упущенные из-за диктаторского режима аль-Башира возможности и договорились содействовать экономическому, торговому, политическому, дипломатическому, а также сотрудничеству в области безопасности и военного сотрудничества.

Двусторонние отношения между Суданом и Эритреей были напряженными с начала 2018 года после того, как правительство свергнутого президента Омара аль-Башира в одностороннем порядке закрыло восточную границу под предлогом защиты региона от предполагаемой угрозы со стороны Эритреи и Египта.