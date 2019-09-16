Харгейса, , 11:14 — REGNUM Президент Сомалиленда Муса Бихи подтвердил журналистам, что власти самопровозглашенного государства передадут ОАЭ бывшую военную базу СССР Бербера для создания собственной авиационной военной базы. Президент заверил партнеров из ОАЭ, что соглашение о новом военном объекте останется без изменений. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabait.

Ранее Муса Бихи на всю страну заявил, что бывшая советская база Бербера, которая первоначально передавалась ОАЭ для сооружения авиабазы, теперь превращается в гражданский объект Сомалиленда. Бихи добавил, что противоречивая авиабаза ОАЭ, находящаяся еще в стадии строительства, отныне будет гражданским аэропортом штата и перевалочным пунктом для грузов, прибывающих в Восточную Африку.

В некоторых заявлениях президента до этого также указывалось, что аэропорт будет передан не ОАЭ, а вообще другому международному оператору. Чиновники Сомалиленда же широко распространяли мнение о том, что Сомалиленд и Объединенные Арабские Эмираты только подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта авиабазы в Бербере, но не было заключено обязывающего соглашения. Тем не менее, Эмираты почти завершили строительство авиабазы и объявили, что база будет открыта в июне 2020 года, несмотря на дезинформацию, поступающую со стороны президента штата.

Проект авиабазы включал в себя строительство автомагистрали, соединяющей порт с территорией Эфиопии. Однако Эмираты еще не начали строительство автомагистрали («Берберский коридор») и, очевидно, затягивали эту часть проекта.