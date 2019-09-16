Тегеран, , 11:09 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что будущее Сирии должен решить сирийский народ, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время встречи с журналистами в аэропорту Тегерана, перед полетом президента в Турцию, где пройдут трехсторонние переговоры по поводу Сирии.

«Мы всегда подчеркивали, что будущее Сирии принадлежит ее народу, другие страны должны ему в этом помочь», — заявил Рухани.

Президент Ирана также отметил, что основной темой встречи в Турции станет решение проблемы сирийских беженцев, а также предстоящие в 2021 году выборы.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, с тех пор миллионы людей покинули государство и стали беженцами, сотни тысяч человек погибли. Усилиями Ирана и ВКС России террористические группировки были фактически разгромлены.