Тегеран, , 11:04 — REGNUM Сотрудничество в атомной сфере обсудили в Вене российская и иранская делегации. Об этом сообщает 16 сентября агентство IRNA.

Делегацию из РФ возглавлял глава Росатома Алексей Лихачев, иранской делегацией руководил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. В центре переговоров были практические шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества и улучшению взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

16 сентября в австрийской столице стартовала 63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, участвуют в которой делегаты из более чем 170 стран. Мероприятие продлится до 20 сентября.

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