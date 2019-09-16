Афины , , 11:00 — REGNUM Сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году, попросили политического убежища в Греции. Об этом сообщает греческий информационный портал Newpost.

Уточняется, что на греческий остров Калимнос в Эгейском море на судне приплыли 22 гражданина Турции. Они заявили, что были вынуждены бежать из Турции, опасаясь тюремного заключения.

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По данным портала, граждане Турции получили разрешения на временное пребывание в стране до рассмотрения их запроса о предоставлении убежища в Греции.

Национальная разведслужба Греции уже в курсе случившегося. Также сообщается, что все бежавшие из Турции покинули остров в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Лидер организации ФЕТО (считается в Турции террористической организацией, её деятельность на территории государства запрещена), религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого обвинили в попытке госпереворота, отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Добавим, что только 10 сентября правоохранительные органы Турции арестовали 53 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Большая часть из задержанных служили в частях жандармерии, а трое являлись скрытыми проповедниками.

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