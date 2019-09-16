Белград, , 11:21 — REGNUM В Сербии члены Демократической партии на очередном заседании приняли решение не принимать участие в парламентских выборах весной 2020 года в связи неприемлемыми, по их мнению, условиями для ведения предвыборной гонки. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Демократическая партия (ДС) — это сербская социал-демократическая партия. ДС является одной из крупнейших партий в республике, насчитывающей свыше 18 тыс. членов по всей стране. 18 делегатов от партии занимают места в Народной скупщине (сербском парламенте).

По словам лидера Демократической партии Зорана Лутоваца, нынешнее руководство Сербии, узурпировав все возможные сербские институты исполнительной власти и СМИ продолжает «травлю оппозиции». Он подчеркнул, что бойкот партией выборов — это единственный способ оказать давление на правительство.

При этом, Лутовац подчеркнул, что Демократическая партия продолжит свою борьбу, направленную на улучшение условий на предстоящих выборах, а также будет привлекать внимание Европейского парламента и международных организаций к данной проблеме.