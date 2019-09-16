Токио, , 11:25 — REGNUM Правительство Японии приняло решение о поставках медикаментов с целью оказания гуманитарной помощи в ответ на запрос Тегерана. Иран, который находится в затруднительном положении из-за американских санкций, попросил Японию отправить фармацевтические препараты, которые они не затрагивают.

По сообщению японской новостной газеты Токио Симбун, медицинская поддержка поможет Токио установить еще более дружественные отношения с Тегераном, говорится в заявлении правительства.

В конце сентября также планируется встреча на высшем уровне в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Ирана Хасаном Роухани.