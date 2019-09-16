Иерусалим, , 11:26 — REGNUM Партия «Наш дом — Израиль» (НДИ) может отказаться от рекомендации какой-либо кандидатуры на пост премьер-министра страны после парламентских выборов, которые пройдут 17 сентября. Об этом 15 сентября заявил глава НДИ Авигдор Либерман в своем интервью израильской радиостанции Kan Bet, сообщило израильское информационное агентство Maariv.

Политик отметил, что будет рекомендовать только того, кто обязуется создать правительство «национального единства». По мнению Либермана, такое правительство должны сформировать левоцентристский блок «Кахоль Лаван», а также партии НДИ и «Ликуд». Однако глава НДИ отметил, что его партия может вообще никого не порекомендовать.

Напомним, что 17 сентября в Израиле пройдут повторные парламентские выборы. Это связано, в первую очередь, с провалом коалиционных переговоров после выборов в апреле нынешнего года.