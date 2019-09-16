Иерусалим, , 11:11 — REGNUM 15 сентября правительство Израиля утвердило легализацию поселенческого форпоста Мевоот-Йерихо в Иорданской долине. По сообщениям израильского информационного агентства Makor Rishon, таким образом форпост получил официальный статус поселения.

Инициатива признать форпост поселением получила официальный статус после одобрения со стороны юридического советника правительства Израиля Авихая Мандельблита. Выступая на заседании по вопросу легализации форпоста, Мандельблит заявил, что его одобрение сопряжено с «особыми политическими обстоятельствами». Стоит отметить, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал необходимость принятия данного решения до оглашения условий «сделки века» — плана мирного урегулирования, разработанного правительством США.

Кроме того, премьер Нетаньяху заявлял, что Иорданская долина является «поясом безопасности» для Израиля, а потому армия Израиля должна контролировать данную территорию.