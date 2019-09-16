16 сентября 2019 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 10:47 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане восточных католических епископов, принимавших участие в ежегодной встрече, организованной Советом епископских конференций Европы, передает Vatican News (Ватикан). Он призвал восточных католических епископов быть в христианской семье теми, кто исцеляет раны прошлого, преодолевает предубеждения и разделения и вселяет надежду, шагая бог о бок с братьями и сестрами, не принадлежащими к католической общине. «Жить в полноте согласно вашим церковным традициям, — подчеркнул понтифик, — означает для вас черпать из тех же источников духовности, литургии и богословия, из каких черпают православные Церкви. Как прекрасно вместе быть свидетелями столь великого сокровища! Также в академической среде можно было бы продвигать совместные образовательные программы и культурный обмен, вовлекая прежде всего молодых священников, чтобы у них сформировался у них открытый менталитет. Прежде всего и во всем давайте жить любовью ко всем. Она не знает канонических территорий и юрисдикций. Мне больно, когда я вижу, что даже католики борются за юрисдикции». Мы готовимся к тому, чтобы обитать все вместе на единых небесах, к которым мы призваны: «Там Господь не попросит у нас отчета ни о том, сколько и какие территории остались под нашим омофором, ни о том, насколько мы способствовали развитию нашей национальной идентичности. Он спросит, насколько мы были способны любить ближнего, каждого ближнего, и возвещать спасительное Евангелие тем, кого повстречали на дорогах жизни».

12 сентября в Риме открылась ежегодная встреча европейских епископов восточных католических Церквей на тему «Экуменическая миссия восточных католических Церквей в Европе сегодня». Встреча организована Советом епископских конференций Европы и Украинской греко-католической церковью. Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин выступил с докладом «Роль восточных Церквей в контексте экуменических отношений: между пастырством и дипломатией». Иерарх подчеркнул взаимосвязь между экуменизмом и дипломатией: их объединяет «более обширное пространство, чем мы себе представляем». Как в экуменизме, так и в дипломатии диалог, пояснил кардинал, «питается надеждой и терпением». В частности, госсекретарь сослался на плоды встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване и на принятую совместную декларацию. «Мы знаем все критические пункты, — добавил кардинал, — и к ним нужно подходить спокойно и терпеливо». Однако «процесс пошел», и произошло «то, чего никогда не случалось в экуменической сфере». Вопрос восточных католических Церквей — один из упомянутых критических пунктов, продолжил иерарх. Однако эти Церкви обладают ресурсами, которые могут «укрепить и сделать более эффективной экуменическую и дипломатическую деятельность Святого престола». В числе этих ресурсов — географическое положение: особенно это относится к Украине, где Католическая церковь тем или иным образом вовлечена в то, что происходит с другими Церквами. Особое внимание Паролин уделил в своем докладе отношениям с Русской православной церковью, «без которых нельзя обойтись». Это объясняется не только экуменическими причинами, но и «геополитической ролью» России на международной арене. «Кризис между Украиной и Россией, тема, которая, как мы знаем, особенно деликатна, еще больше устремляет наше внимание к необходимости продолжения диалога с РПЦ: хотя ее позиция не всегда и не полностью совпадают с российской политикой, можно найти важные точки соприкосновения», — отметил кардинал. Кроме того, невозможно обойти стороной духовное и богословское наследие РПЦ, оказавшее влияние на всю Европу и придавшее новый импульс западному христианству.

17 сентября израильтяне проголосуют на внеочередных парламентских выборах. Как считает Terrasanta.net (Милан, Италия), в настоящее время Израиль находится между избирательной кампанией и «ветрами войны». На северной границе еврейского государства снова горячо. Израиль наносит воздушные удары по Сирии, Ливану и даже Ираку (против иранских и проиранских сил). Главный фронт — это Ливан, где разгорелся сильный конфликт с «Хезболлой». Отправной точкой является то факт, что это движение (а за ним и Тегеран) укрепилось в результате продолжительного сирийского конфликта, который еще далек от завершения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, всегда выступавший против любой формы диалога с Ираном, дал зеленый свет атакам на проиранских ополченцев. Но также нетрудно заметить желание Нетаньяху позиционировать себя как сильного премьера, который поддерживает так называемое «сдерживание». Хотя разыгрывать карту «войны на истощение» опасно. Потому что даже у «Хезболлы» есть кое-что в ответ. Вот почему путь «сдерживания», на котором премьер основал всю свою политику, чрезвычайно опасен. Альтернативным способом ослабления проиранских ополченцев могло бы стать укрепление хрупкой государственности Ливана. Однако такая инициатива потребовала бы совершенно другого руководства Израиля.

Китайские власти арестовали десятки казахов по обвинению в распространении гимна Казахстана в социальных сетях, утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Эту информацию распространяют казахи, которые недавно вернулись в свою страну. Среди арестованных 19-летний Кастир Борат, обвиняемый в «незаконном распространении иностранного видео» и по этой причине приговоренный к 15 годам лишения свободы. Родственники задержанных говорят, что репрессии против казахов предпринимались с июля по август в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Или-Казахском автономном округе, где живет много казахов. Некоторые жители Казахстана осуждают дискриминационную политику, проводимую Китаем в отношении казахского мусульманского меньшинства посредством строгого контроля частных сообщений и социальных сетей. Некий житель Алматы сообщает, что семьям арестованных угрожают сотрудники полиции, которые вымогают деньги в обмен на освобождение родственников.

Пекин знает, что проигрывает битву идей за Гонконг, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Гонконг теперь является новой линией фронта в борьбе за свободу против тирании. Мы, католики, должны заново открыть для себя дух святого папы Иоанна Павла II, вступая в общение с растущей коммунистической сверхдержавой мира, Китаем. Сопротивление Гонконга — это не просто сложная борьба в далекой стране, о которой мы ничего не знаем. Это борьба, в которой Великобритания несет моральную и правовую ответственность, учитывая наши исторические связи и наши обязательства по китайско-британской Совместной декларации 1984 года. Это также борьба, которая неизбежно затрагивает наши собственные интересы, ценности и образ жизни. Китайская коммунистическая партия понимает только один язык — язык силы. Если мы пойдем на компромисс в отношении наших ценностей, то не должны удивляться, если однажды проснемся и обнаружим, что наши свободы в нашей собственной стране, в нашей собственной Церкви поставлены под угрозу. Мы должны четко заявить, что выступаем за народ Китая, но против репрессивного режима, который им управляет. Несмотря на все усилия пропагандистской машины Си Цзиньпина, мы никогда не должны забывать об этом.

Делегация американских евангелистов побывала в Саудовской Аравии, сообщает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). В ее состав в частности вошли сопредседатель Евангелического консультативного совета при президенте США Дональде Трампепреподобный Джонни Мур, консультант Ларри Росс и пастор Скип Хейтциг. Их принял наследный принц Мухаммед бин Салман, также присутствовали посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар, заместитель министра обороны принц Халид бин Салман, министр иностранных дел Адель аль-Джубейр и глава Всемирной мусульманской лиги шейх Мухаммад ибн Абдулькярим Исса. Это второй визит американских евангелистов в королевство, которое пытается очистись себя от имиджа государства религиозной нетерпимости и нарушений прав человека. Для наследного принца такие встречи дают возможность укрепить связи с администрацией президента США через евангелистов, сторонников Трампа. Для американских гостей это возможность поддерживать межрелигиозный диалог и способ добиться большей арабской поддержки Израиля. В кратком заявлении посольства Саудовской Аравии в США говорится, что стороны обсудили вопросы содействия сосуществованию и борьбы с экстремизмом.

Католическая сеть легальной иммиграции (CLINIC) подала в суд на Белый дом за установление ограничений для просителей убежища в США, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Ранее таким лицам предоставлялось 48 часов для встречи с адвокатом и сбора доказательств, подтверждающих, что у них есть веские основания опасаться преследования в случае возвращения на родину. Теперь у них будет 24 часа, чтобы подготовиться к собеседованию. Кроме того, отменены отсрочки для тех, чей языковой барьер или другие проблемы требуют больше времени для подготовки. Эти «незаконные изменения многолетней политики были предприняты для того, чтобы у просителей не было реальной возможности искать убежище в Соединенных Штатах». Авторы иска заявляют, что новые правила нарушают как иммиграционное законодательство, так и Конституцию. Против ряда изменений иммиграционной политики в последние месяцы решительно возражала Конференция католических епископов США (USCCB).

La Croix (Париж, Франция) задается вопросом: находится ли Католическая церковь на грани нового раскола? После того, как папу Франциска спросили об атаках на него со стороны некоторых групп американских католиков, понтифик ответил, что он не боится расколов, хотя считает этот путь не христианским. Речь не идет о создании некой «параллельной Церкви». Но Католическая церковь в США на самом деле уже «глубоко разделена» и «раздроблена», отмечает преподающий в Филадельфии итальянский историк Массимо Фаджоли. По его мнению, идеологические разногласия, которые давно имеют место в Соединенных Штатах, обострились при нынешнем понтифике. Уже в первые месяцы после его избрания в 2013 году некоторые американские консервативные течения, ностальгирующие по ушедшему на покой папе Бенедикту XVI, начали осуждать Франциска. Папа знает о своих критиках, подчеркивает Фаджоли. Поэтому его цель — предупредить тех католиков, которые воспринимают себя защитниками, как они считают, «единственно верной католической доктрины», что они будут испытывать искушение вступить на путь раскола.

Новостной директор и ведущий католической телесети EWTN Раймонд Арройо защитил американских католиков от критики папы Франциска, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). Арройо раскритиковал утверждение о том, что в США предпринята интрига против понтифика, назвав его «рассказом без фактов», который пришел в основном из Европы и прогрессивных американских кругов. Правда намного проще — «американские католики верят в то, чему всегда учила Церковь». По слова Арройо, католиков, поддерживающих церковные традиции, ругают за то, что они задают неприятные, но важные вопросы.

Новая православная церковь будет построена в Кракове, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). В связи с наплывом мигрантов с Украины члены городского совета Кракова согласились предоставить православному приходу земельный участок на улице Вёшлярской под строительство храма. С обращением по этому поводу к властям обратился епископ Лодзинский и Познанский Польской автокефальной православной церкви Афанасий. Свою просьбу он аргументировал тем, что из-за притока украинцев в Польшу нынешний храм, расположенный в многоквартирном доме на улице Шпитальной, уже не вмещает всех верующих. «Мы очень благодарны, и я говорю это от имени православных жителей Кракова, тому, что сбылась мечта — в городе появится отдельно стоящая церковь», — заявил священник Ярослав Антосюк. Он отметил, что в настоящее время около 200−300 человек посещают службы на неделе, а на Пасху собираются до нескольких тысяч верующих. «В последние годы украинцев стало больше, хотя наш приход собирает не только их. У нас в Кракове есть много мигрантов из разных стран, в том числе из Греции, Грузии, Белоруссии, России и студентов из Болгарии и Румынии», — отметил отец Ярослав.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».