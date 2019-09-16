Москва, , 10:46 — REGNUM Верховный суд России признал законными решение Московского городского суда в отношении гражданина Польши Мариану Радзаевски, который был приговорен к 14 годам лишения свободы за шпионаж, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы 12 сентября.

«(ВС РФ) признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Польши», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Радзаевски пытался получить секретную информацию о зенитно-ракетном комплексе С-300. Польский гражданин действовал в интересах организации, занимавшейся поставкой вооружения для польской армии и специальных служб. В результате суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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