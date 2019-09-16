Киев, , 10:47 — REGNUM За последние пять лет на Украине произошло не очень много изменений, сообщил участник обмена заключёнными между Россией и Украиной Олег Сенцов 16 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях», — написал он.

Сенцов отметил, что успел за неделю пообщаться с многими людьми, и на основании этого общения сделать определённые выводы.

«Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми», — перечислил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенцов дал в Киеве пресс-конференцию, на которой заявил, что вернётся в Крым на танках в переносном смысле этого слова. Кроме того, он не отрицает, что может заняться политической деятельностью.

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