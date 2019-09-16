Ереван, , 10:53 — REGNUM Законопроект позволяющий разгрузить административные суды в Армении предложил депутат парламента страны Николай Багдасарян, 16 сентября сообщает пресс-служба Национального собрания республики.

Политик, отметил, что административные суды в Армении перегружены, поскольку граждане, даже в случае незначительных дорожно-транспортных происшествий, обращаются напрямую в суды для разрешения спорных вопросов. Все это значительно усложняет работу судов, поскольку у них не так много времени для надлежащего рассмотрения более серьезных дел, отметил депутат.

Багдасарян предложил изменить порядок расследования таких дел. Если парламент одобрит законопроект, то граждане сначала должны будут обратиться в административные органы, где по их заявлениям в течении 15 дней будут даны ответы. В случае же, если административные органы не смогут решить проблему, дела будут передаваться в суд.