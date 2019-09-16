Джакарта, , 10:38 — REGNUM Правительство Индонезии осуждает нападения беспилотников на нефтедобывающие предприятия в Саудовской Аравии, сообщает Sindonews.

«Атака ставит под угрозу безопасность и стабильность региона и негативно влияет на мировую экономику», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия также призывает к мирным переговорам для урегулирования политического кризиса в Йемене.

«Индонезия призывает к возобновлению диалога и поддерживает политический процесс в Йемене под руководством Организации Объединенных Наций» — сообщает МИД страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее удары беспилотников поразили два нефтеперерабатывающих завода в Абкаике и Хурайсе в Саудовской Аравии. Нефтеперерабатывающий завод в Абкаике является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в стране.

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