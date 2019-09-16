Эрбиль, Ирак, , 10:40 — REGNUM Президент Демократической партии Курдистана Масуд Барзани провел встречу с лидером «Исламского движения Курдистана» Ирфаном Абдулазизом, об этом 16 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили в Эбриле текущие политические вопросы в регионе, а также внутри страны. Кроме того, речь шла о межпартийном сотрудничестве.

Оба лидера подчеркнули важность единства всех курдских политических сил в отстаивании интересов народа.

Напомним, в апреле 2020 года в спорной провинции Киркук пройдут выборы в местные органы власти. Курдские партии договорились идти на голосование под единым списком.

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