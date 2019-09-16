Пекин, , 10:27 — REGNUM Корабли китайской морской полиции занялись патрулированием акватории Восточно-Китайского моря в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку). Об этом говорится в сообщении Управления морской полиции КНР.

Южно-Китайское море Иван Шилов © ИА REGNUM

Полицейские катера вошли в район спорных островов 16 сентября. Патрулирование совершил строй кораблей 2502, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, появление в водах архипелага китайских кораблей время от времени происходит, что негативно воспринимается японской стороной. Так, 10 сентября японские военные зафиксировали у островов Сенкаку присутствие трех китайских кораблей. Ранее японское правительство решило создать новое полицейское подразделение, которое будет патрулировать острова с оружием и вертолетами.

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