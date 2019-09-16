Ереван, , 10:29 — REGNUM Эксплуатация золотоносного месторождения в Амулсаре, вероятно, начнется уже в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Центра европейских исследований, кандидат юридических наук Артур Газинян 16 сентября на своей странице в соцсети Facebook.

«Амулсар не может быть просто горой, он обречен стать работающим рудником, и не важно что там будут добывать золото или уран. Это не мое желание, это решение Пашиняна (Никол Пашинян) , которое он выразил одним заявлением», — написал политик.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Армении заявил, что правовых оснований для закрытия Амулсарского рудника в настоящее время нет и попросил жителей Джермука разблокировать дороги к месторождению.

Газинян отметил, что этого заявления достаточно, чтобы компания Лидиан, которой принадлежит право на эксплуатацию рудника, выиграла любой международный иск против Армении в случае, если правительство республики все-таки решит заблокировать начало эксплуатации.

«Я не знаю, сознательно ли сделал это заявление Пашинян или это еще одно безрассудное действие власти, которое может привезти Армению к катастрофе?», — заявил Газинян.

Напомним, 10 сентября жители города Джермук и общественные активисты, выступающие против начала разработки Амулсарского золотоносного месторождения, дали властям 10 дней, после чего планируют начать мирные акции неповиновения.