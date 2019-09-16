Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкуловпровели рабочую встречу в правительстве сибирского региона. Они обсудили перспективы и варианты интенсификации сотрудничества в сфере сельского хозяйства, культуры и туризма, сообщили ИА REGNUM в новосибирской областной администрации.

Как заявил Травников, внешнеторговый оборот между Киргизией и Новосибирской областью растёт, что позволяет надеяться на расширение сотрудничества. А Джекшенкулов напомнил о поручении президентов двух стран вывести межрегиональные связи между субъектами на принципиально новый уровень.

Согласно официальным данным правительства Новосибирской области, по итогам 2018 года, товарооборот Новосибирской области с Киргизией составил почти 24 млн долларов: экспорт — 19,6 млн долларов, импорт — 4,3 млн долларов.

По итогам первого полугодия текущего года, товарооборот Новосибирской области с Киргизией уже составил 27,4 млн долларов, из них 26,5 млн — экспорт.

Из Новосибирской области в Киргизию везут электрические машины и запчасти к ним, металлы и изделия из них, химическую продукцию, древесину, стекло, оптические инструменты и аппараты, фармацевтическую продукцию, продукты питания, а также товары народного потребления. Из Киргизии в Новосибирскую область — овощи и фрукты.