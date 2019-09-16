Тегеран, , 10:17 — REGNUM МИД Ирана опроверг предположения о возможной встрече иранского лидера Хасана Рухани с президентом США Дональдом Трампом. Об этом официальный представитель ведомства Аббас Мусави сообщил 16 сентября в эфире телеканала Press TV.

«Эту информацию я не подтверждаю», — ответил Мусави на вопрос о планируемой встрече между главами двух стран на заседании Генассамблеи ООН, которая должна пройти в конце сентября.

Стоит отметить, что 9 сентября Трамп заявил о готовности встретиться с Рухани. Позже, 15 сентября, он написал в Twitter, что СМИ заявляют о его готовности встретиться с президентом Ирана без «предварительных условий». Американский лидер назвал эти утверждения ложью.