Берлин, , 10:08 — REGNUM Нигде в Германии так не процветает индустрия частной охранной деятельности, как в столице. Все чаще государство перекладывает на плечи охранных предприятий задачи по обеспечению безопасности. Однако качество услуг далеко не всегда отвечает цене, особенно в сферах, где приходится иметь дело с людьми: здесь могут происходить скандалы, пишет газета Berliner Morgenpost.

К примеру, на Международной выставке туризма в Берлине в 2018 году к обеспечению безопасности были привлечены охранники арабского происхождения. Вместо выполнения своих обязанностей они собрались у стенда израильской ассоциации туризма и стали оскорблять ее сотрудников и выкрикивать антиизраильские лозунги. После этого они были уволены, компании пришлось приносить извинения.

В разгар миграционного кризиса в 2015 году сотрудники другой частной фирмы отвечали за безопасность в районе Маобит, где беженцы регистрировались в здании земельного управления здравоохранения и социальных дел. Появилось несколько видеозаписей, демонстрирующих, как охранники вели себя агрессивно по отношению к мигрантам.

За последние 10 лет Берлин потратил на оплату услуг частных охранных предприятий около €70 млн. Профсоюз полицейских и Социал-демократическая партия Германии требуют, чтобы государство брало на себя обеспечение безопасности и повысило бы требования к сотрудникам частных фирм.