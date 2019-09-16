Кабул, , 09:56 — REGNUM Сбой в системе электроснабжения в 11 провинциях Афганистана произошел в результате теракта на ЛЭП в северной провинции Баглан, сообщает издание ToloNews со ссылкой на энергетическую компанию De Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

Отмечается, что в результате взрыва произошел сбой в поставках электроэнергии из Узбекистана. В компании уточнили, что большую часть электроэнергии используют производства на территории Кабула.

Напомним, к декабрю 2019 года Узбекистан планирует завершить строительство ЛЭП Сурхан — Пули-Хумри, которая обеспечит Афганистан дополнительной электроэнергией. Линия имеет протяженность 260 км. Стоимость проекта оценивается в $150 млн.

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