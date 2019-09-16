Куала-Лумпур, , 09:55 — REGNUM Куала-Лумпур пригласил власти Индонезии провести расследование и принять меры против компаний, которые способствовали лесным пожарам на Суматре и Калимантане, сообщает Sindonews.

Реакция соседней страны вызвана заявлением министра окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая, которая ранее рассказала о пяти иностранных компаниях, которые причастны к лесным пожарам в стране.

«Правительство Индонезии должно провести расследование и сделать все необходимое для принятия мер против тех, кто, нарушает закон», — заявила министр энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Малайзии Ео Би Инь.

По ее словам, Индонезия обладает всеми полномочиями по обеспечению соблюдения закона на своей собственной территории. Четыре из 30 компаний, которые были ранее закрыты Индонезией, принадлежат Малайзии.

В настоящее время число точек возгорания на Калимантане уменьшилось до 627, а на Суматре до 55. В Малайзии зафиксировано 11 горячих точек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр технологий и модификации погоды агентства по оценке и применению технологий в Индонезии готовит 50 тонн соли, чтобы создать искусственный дождь в провинции Западный Калимантан.

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