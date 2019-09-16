Москва, , 09:54 — REGNUM В Госдуме ожидают негативной реакции Запада на интеграцию России и Белоруссии.

«Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идёт», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Интеграция будет выше, чем в рамках ЕС, пишет «Коммерсантъ». Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

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