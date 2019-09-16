Киев, 16 сентября 2019, 09:53 — REGNUM Посол Израиля на Украине Йоэль Лион потребовал привлечь к ответственности вандалов, осквернивших памятник жертвам Холокоста в Николаевской области. Об этом дипломат написал 15 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.
Посла Израиля также поддержал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал информацию об осквернении памятника жертвам Холокоста в Николаевской области. Вандалы оставили записку с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.