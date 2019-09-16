Киев, , 09:53 — REGNUM Посол Израиля на Украине Йоэль Лион потребовал привлечь к ответственности вандалов, осквернивших памятник жертвам Холокоста в Николаевской области. Об этом дипломат написал 15 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения, я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности», — сказано в сообщении.

Посла Израиля также поддержал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Антисемитский акт вандализма с использованием нацистских символов должен быть расследован полицией, а подозреваемые — оказаться в суде», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал информацию об осквернении памятника жертвам Холокоста в Николаевской области. Вандалы оставили записку с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.