Челябинск, , 09:45 — REGNUM В Челябинской области ликвидируют областной фонд имущества. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Алексей Текслер.

Документ датирован 13 сентября, а был опубликован на сайте правительства в понедельник, 16-го. Согласно ему, утверждён состав ликвидационной комиссии из семи человек, в основном — сотрудников областного минимущества. Отметим, это министерство является учредителем данного фонда. Оно же отвечает и за процедуры, связанные с ликвидацией.

Фонд имущества был создан в 1998 году. Он являлся единственным уполномоченным продавцом госимущества, принадлежащего Челябинской области. Как следует из сообщений на сайте фонда, сейчас готовятся торги по продаже четырёх объектов.