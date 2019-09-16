Сеул, , 09:41 — REGNUM Южная Корея намерена сконцентрироваться на дипломатических усилиях, направленных на возобновление переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и КНДР, говорится в заявлении южнокорейского МИДа.

«Сеул приложит все усилия для того, чтобы диалог на рабочем уровне возобновился в скорейшее время, и чтобы он привел к значимому прогрессу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Южная Корея и США будут осуществлять тесную координацию относительно стратегии ведения переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в феврале этого года в Ханое, затем два лидера встречались в июне в Пханмунджоме. Переговоры глав США и КНДР посвящены проблеме денуклеаризации, однако результатов диалога пока нет.

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