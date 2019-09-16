Тегеран, 16 сентября 2019, 09:42 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави отверг причастность Тегерана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, об этом 16 сентября сообщает Al Arabia.
«Эти утверждения осуждаются нами как неприемлемые и абсолютно необоснованные», — подчеркнул Мусави, выступая по местному телевидению.
Напомним, 14 сентября на ряд нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии было совершено нападение десятков беспилотников, причинивших значительный ущерб отрасли.
Ответственность на себя взяли ополченцы-хуситы, сражающиеся против агрессии Эр-Рияда в Йемене. Однако ряд экспертов из США обвинили в акции вооруженные силы Исламской Республики.
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