Тегеран, , 09:42 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави отверг причастность Тегерана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, об этом 16 сентября сообщает Al Arabia.

«Эти утверждения осуждаются нами как неприемлемые и абсолютно необоснованные», — подчеркнул Мусави, выступая по местному телевидению.

Напомним, 14 сентября на ряд нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии было совершено нападение десятков беспилотников, причинивших значительный ущерб отрасли.

Ответственность на себя взяли ополченцы-хуситы, сражающиеся против агрессии Эр-Рияда в Йемене. Однако ряд экспертов из США обвинили в акции вооруженные силы Исламской Республики.

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