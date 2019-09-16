Москва, , 09:25 — REGNUM На переговорах лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре может быть затронута тема атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии совершили хуситы, используя десятки беспилотных аппаратов. По данным местных властей, добыча нефти в королевстве после атаки сократилась почти на 50%.

Напомним, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани на трёхсторонней встрече 16 сентября в Анкаре по сирийскому урегулированию особое внимание уделят ситуации в Идлибе и в северо-восточных районах Сирии.

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