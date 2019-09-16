Сингапур, , 09:23 — REGNUM Министр окружающей среды и водных ресурсов Сингапура Масагос Зулкифли предлагает Индонезии помощь в решении проблемы смога, сообщает Sindonews.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, для преодоления проблемы трансграничного смога необходимо усилить решимость и сотрудничество между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Возвращение смога является напоминанием о серьезности проблемы, которая годами затрагивала регион АСЕАН. Он загрязняет воздух, которым мы дышим, а парниковые газы вызывают изменение климата», — написал министр в своем аккаунте в Facebook.

Масагос Зулкифли добавил, что Сингапур предложил Индонезии помощь в борьбе с лесными пожарами.

«Как обычно, мы готовы помочь в борьбе с пожарами на местах. Сингапур предложил техническую помощь Индонезии в борьбе с лесными пожарами», — заявил он.

Известно, что 450 горячих точек были зафиксированы в индонезийских провинциях Риау, Джамби и Южная Суматра. Качество воздуха в ряде городов, расположенных вблизи лесных пожаров, ухудшилось и достигло опасного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр окружающей среды Малайзии Ео Би Инь подтвердила обеспокоенность своей страны последствиями продолжающегося трансграничного тумана. Малайзия предложила Индонезии помощь в тушении лесных пожаров на Калимантане и Суматре.

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