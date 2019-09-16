Донецк, , 09:25 — REGNUM Страны — гаранты выполнения Минских соглашений должны наложить санкции на Украину, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 16 сентября официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Заявление нового министра иностранных дел Украины о том, что Киев не намерен вносить изменения в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, не стали для нас неожиданностью», — отметил Пушилин.

Он добавил, что украинская сторона более пяти лет игнорирует Минские соглашения и любой ценой пытается избежать ответственности за их неисполнение.

«Если исходить из принципа непредвзятости мирового сообщества, гарантов Минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договорённостей, неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами уже должны применяться санкции, по крайней мере, со стороны Германии и Франции!» — подчеркнул глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе саммита «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил, что в конституции Украины не будет закреплён особый статус Донбасса. Таким образом, украинские власти официально отказались выполнять Минские соглашения.

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