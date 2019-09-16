Донецк, 16 сентября 2019, 09:25 — REGNUM Страны — гаранты выполнения Минских соглашений должны наложить санкции на Украину, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 16 сентября официальный сайт Донецкой Народной Республики.
Он добавил, что украинская сторона более пяти лет игнорирует Минские соглашения и любой ценой пытается избежать ответственности за их неисполнение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе саммита «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил, что в конституции Украины не будет закреплён особый статус Донбасса. Таким образом, украинские власти официально отказались выполнять Минские соглашения.
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