Севастополь, 16 сентября 2019, 09:00 — REGNUM Бывшего председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерину Алтабаеву избрали членом Совета Федерации России от ЗС. Об этом 16 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания города.
Ранее эту должность занимала Ольга Тимофеева.
Как сообщало ИА REGNUM, после выборов в Севастополе партия «Единая Россия» получила 15 мандатов из 24. В целом в Законодательное собрание города прошло пять партий.
Об этом: В Севастополе посчитали бюллетени — в Заксобрание проходит пять партий
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