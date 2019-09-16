Анкара, , 09:02 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии. Об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Встреча, в которой также примет участие российская сторона, будет посвящена событиям в сирийской провинции Идлиб, а также окончательному урегулированию военного конфликта в стране.

Встреча на высшем уровне между президентами Турции, Ирана и России является продолжением Астанинского формата, предложенного Москвой, который ознаменовал собой серьезный прогресс в урегулировании конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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