Ташкент, , 08:50 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Совету сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает 16 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Отмечается, что участие Узбекистана в совете позволит углубить взаимодействие с тюркоязычными странами в политической, торгово-экономической, правоохранительной, культурной, военной, образовательной и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что представители Узбекистана направили обращение о членстве в секретариат Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

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