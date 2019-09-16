Париж, , 08:42 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения Франции, мэр Парижа Анн Идальго может обогнать основного оппонента Бенджамина Гриво от партии «Вперед, Республика!» в первом туре муниципальных выборов, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, Анн Идальго, пребывающая в должности мэра с 2014 года, получила бы 24% голосов в первом туре, если бы выборы прошли в воскресенье, 15 сентября. Бенджамин Гриво получил бы 17% голосов, а математик и независимый кандидат Седрик Виллани — 15% голосов.

Напомним, в июле 2019 года Седрик Виллани потерпел неудачу в попытке выдвинуть свою кандидатуру на муниципальных выборах от партии «Вперед, Республика!». Тогда 4 сентября 2019 года он объявил о начале собственной избирательной кампании.

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