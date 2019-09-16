Берлин, , 08:40 — REGNUM На немецком телеканале ZDF сорвали интервью с лидером отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорном Хёке, передает n-tv.

Хёке был приглашен на интервью для передачи Berlin direkt, которая транслировалась в воскресный вечер 15 сентября. Политик предполагал, что речь в беседе пойдет о грядущих выборах в Тюрингии и программе партии, однако модераторы передачи повернули совсем в другое русло. Вся передача была посвящена «нацистскому лексикону» господина Хёке. В частности, в начале была показана вставка, где политикам предлагалось угадать автора цитаты — это сказано Адольфом Гитлером или Бьорном Хёке. Все попытки повернуть разговор в конструктивное русло окончились неудачей. После 10 минут передачи политик отказался от дальнейшего участия:

«Мы заканчиваем интервью (…). Ясно, что со мной у вас никакого интервью не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в земельные парламенты Саксонии и Бранденбурга 1 сентября партия АдГ заняла уверенное второе место, при этом ее сторонники утверждают, что в действительности голосов за нее было отдано еще больше. В Тюрингии выборы должны состояться 27 октября. Действующие власти через официальные средства массовой информации призывают население не голосовать за «ксенофобов и нацистов» из правой АдГ.

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